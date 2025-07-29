Спецназовцы ССО сбили вражеский дрон "Мавик", а также атаковали пехоту и уничтожили антенны связи. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении бойцы 4-го полка Сил специальных операций дроном атаковали и сбили вражеский беспилотник "Мавик".
Об этом сообщили на странице 4-го полка ССО, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, FPV-дроны спецназовцев поразили вражескую пехоту и уничтожили антенны связи, которые использовали подразделения армии РФ.
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