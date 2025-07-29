РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
206 0

Спецназовцы ССО сбили вражеский дрон "Мавик", а также атаковали пехоту и уничтожили антенны связи. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении бойцы 4-го полка Сил специальных операций дроном атаковали и сбили вражеский беспилотник "Мавик".

Об этом сообщили на странице 4-го полка ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, FPV-дроны спецназовцев поразили вражескую пехоту и уничтожили антенны связи, которые использовали подразделения армии РФ.

Также смотрите: Российский захватчик спрятался в кустах, а затем бросил автомат в дрон-камикадзе "Птиц Мадьяра". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20169) ликвидация (3891) ССО (551)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 