Российский захватчик спрятался в кустах, а затем бросил автомат в дрон-камикадзе "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных ими кадрах, российский захватчик спрятался в кустах, однако дрон-камикадзе его таки ликвидировал.

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