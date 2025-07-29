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Российский захватчик спрятался в кустах, а затем бросил автомат в дрон-камикадзе "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных ими кадрах, российский захватчик спрятался в кустах, однако дрон-камикадзе его таки ликвидировал.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр уничтожают оккупантов в блиндажах, а также атакуют вражеский грузовик и склад боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20169) ликвидация (3887) 414 Птахи Мадяра (27)


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Сафарі на мавп з автоматами
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29.07.2025 20:37 Ответить
Свинособака кидається на весільні дрони...нігадяй..
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29.07.2025 20:43 Ответить
Гарна озвучка , потрібно в школах такою перерви оголошувати
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29.07.2025 20:48 Ответить
щось в око попало, але житиме
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29.07.2025 20:48 Ответить
В нього шо рук немає? - руками потрібно ловити!
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29.07.2025 21:02 Ответить
Обосраними штаньми не встиг.
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29.07.2025 21:07 Ответить
Московиту, московитьська й смерть, скотиняка вдерлася в Мирну Україну!! Такого лайна, московського, уже, майже, 2.000.000 орків, прутень прикопав!
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29.07.2025 21:15 Ответить
 
 