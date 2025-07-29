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Российский захватчик спрятался в кустах, а затем бросил автомат в дрон-камикадзе "Птахів Мадяра". ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.
Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.
Как видно на обнародованных ими кадрах, российский захватчик спрятался в кустах, однако дрон-камикадзе его таки ликвидировал.
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Ivan Pogorelov
показать весь комментарий29.07.2025 20:37 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Микола Січень #486030
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polini orop
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Bel Amor #601081
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CrossFirenko
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