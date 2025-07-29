Бойцы 3-й ОШБр уничтожают оккупантов в блиндажах, а также атакуют вражеский грузовик и склад боеприпасов. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают российских захватчиков в блиндажах, а также атакуют вражеский грузовик и склад боеприпасов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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