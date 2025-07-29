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Морские пехотинцы двумя сбросами уничтожили танк россиян, учтя силу ветра и выпустив боеприпасы на значительном расстоянии. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты продемонстрировали мастерство, уничтожив двумя филигранными сбросами вражеский танк, учитывая при этом силу ветра и выпустив боеприпасы на значительном расстоянии от цели.

Об успешной работе сообщили на странице 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, передает Цензор.НЕТ.

На видео, снятом с дрона, зафиксировано, как два боеприпаса, сброшенные с беспилотника, преодолевают значительное расстояние и попадают точно в цель, уничтожая ее.

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Автор: 

танк (2290) уничтожение (7570) 38 отдельная бригада морской пехоты (33)


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Красиво
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29.07.2025 18:04 Ответить
Іван Михайлович - красава
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29.07.2025 18:16 Ответить
 
 