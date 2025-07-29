Силы обороны уничтожили вражеский пункт управления БПЛА, атаковали пехоту, дроны, грузовик, бронетехнику. ВИДЕО
Пограничники "Феникса" уничтожили вражеский пункт управления БпЛА, атаковали пехоту, дроны, грузовик, бронетехнику россиян и УАЗ "буханку" под Константиновкой в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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