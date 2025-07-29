Сили оборони знищили ворожий пункт управління БпЛА, атакували піхоту, дрони, вантажівку, бронетехніку. ВIДЕО
Прикордонники "Фенікса" знищили ворожий пункт управління БпЛА, атакували піхоту, дрони, вантажівку, бронетехніку росіян та УАЗ "буханку" під Костянтинівкою на Донеччині.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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