Прикордонники знищили ворожу антену зв’язку, 3 позиції та 2 укриття на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідка прикордонників завдає точних ударів на Південно-Слобожанському напрямку. Воїни знищили ворожу антену зв’язку, три позиції та два укриття окупантів.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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