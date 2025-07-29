УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9070 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
275 0

Прикордонники знищили ворожу антену зв’язку, 3 позиції та 2 укриття на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідка прикордонників завдає точних ударів на Південно-Слобожанському напрямку. Воїни знищили ворожу антену зв’язку, три позиції та два укриття окупантів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники на танку атакували прямим наведеням танк росіян на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18310) Держприкордонслужба ДПСУ (6270) знищення (7883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 