Українські захисники на танку атакували прямим наведеням танк росіян на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку підрозділи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи провели один із рідкісних для сучасної війни — прямий танковий бій з ворогом.

Унікальні кадри, що з’явилися в мережі, зафіксували момент, коли український танк вийшов у ближній маневр проти російського танка. Екіпаж бригади зайняв вигідну позицію та відкрив вогонь прямим наведенням із близької дистанції, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляється, далі український екіпаж таки здобув перемогу - танк противника, обмежений в маневруванні і кутах пострілу відкотився, і через втрату антидронового "мангалу" був знищений нашими FPV", - повідомили бійці.

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