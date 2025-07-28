2 074 16
Українські захисники на танку атакували прямим наведеням танк росіян на Сіверському напрямку. ВIДЕО
На Сіверському напрямку підрозділи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи провели один із рідкісних для сучасної війни — прямий танковий бій з ворогом.
Унікальні кадри, що з’явилися в мережі, зафіксували момент, коли український танк вийшов у ближній маневр проти російського танка. Екіпаж бригади зайняв вигідну позицію та відкрив вогонь прямим наведенням із близької дистанції, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повідомляється, далі український екіпаж таки здобув перемогу - танк противника, обмежений в маневруванні і кутах пострілу відкотився, і через втрату антидронового "мангалу" був знищений нашими FPV", - повідомили бійці.
Топ коментарі
+6 Amber
показати весь коментар28.07.2025 23:59 Відповісти Посилання
+3 Luiza
показати весь коментар28.07.2025 23:54 Відповісти Посилання
+2 Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.07.2025 00:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
які посміли припхатися на територію України
1. Наскільки суцільне обвішування танку єфективніше за " локальне" обвішування?
2. Виглядає, як гармата ростанку намагалась робити якісь рухи, але заважав " обвіс"
3. Снаряд , влучив у борт. Це була 64, 80, чи західний танк?
Якщо західний, дивно..
Ви ж жінка??
На відео видно, як наші танкісти помітили маневр ворога, що розвертався для цього, і тому трохи відкотилися назад, вийшовши із сектору прицільного вогню. Після чого не кваплячись прицілитись і розстріляли цей "гараж".
Хто у вас блін заголовки пише?
Армата(штоб нікто не догадался), нарешті з'явилася на фронті.