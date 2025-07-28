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Українські захисники на танку атакували прямим наведеням танк росіян на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку підрозділи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи провели один із рідкісних для сучасної війни — прямий танковий бій з ворогом.

Унікальні кадри, що з’явилися в мережі, зафіксували момент, коли український танк вийшов у ближній маневр проти російського танка. Екіпаж бригади зайняв вигідну позицію та відкрив вогонь прямим наведенням із близької дистанції, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляється, далі український екіпаж таки здобув перемогу - танк противника, обмежений в маневруванні і кутах пострілу відкотився, і через втрату антидронового "мангалу" був знищений нашими FPV", - повідомили бійці.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр виявили укріплені позиції окупантів та ліквідували живу силу на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18310) ліквідація (4272) 54 окрема бригада (181)


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Топ коментарі
+6
Наші танкісти добре дали проср@тися кацапським виродкам ,
які посміли припхатися на територію України
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28.07.2025 23:59 Відповісти
+3
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28.07.2025 23:54 Відповісти
+2
У кідарів спереду протимінний трал й він заважав, важко роздивитися, взагалі то танк чи ні, наші хлопці гарно кідарам вгатили но ризик був потрапити на прямий постріл якщо то дійсно був танк.
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29.07.2025 00:20 Відповісти
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28.07.2025 23:54 Відповісти
Наші танкісти добре дали проср@тися кацапським виродкам ,
які посміли припхатися на територію України
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28.07.2025 23:59 Відповісти
Цікаво було почитати аналіз бою.
1. Наскільки суцільне обвішування танку єфективніше за " локальне" обвішування?
2. Виглядає, як гармата ростанку намагалась робити якісь рухи, але заважав " обвіс"
3. Снаряд , влучив у борт. Це була 64, 80, чи західний танк?
Якщо західний, дивно..
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29.07.2025 00:08 Відповісти
У кідарів спереду протимінний трал й він заважав, важко роздивитися, взагалі то танк чи ні, наші хлопці гарно кідарам вгатили но ризик був потрапити на прямий постріл якщо то дійсно був танк.
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29.07.2025 00:20 Відповісти
«Наталья», воно вам треба, чим орки обвішані!!??
Ви ж жінка??
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29.07.2025 01:03 Відповісти
У цього ворожого "гаража" башта не повертається, бо заварена бронеплитами. Тож, щоби прицільно здійснити постріл, рашистських танкістам потрібно розвертати усю цю махіну.
На відео видно, як наші танкісти помітили маневр ворога, що розвертався для цього, і тому трохи відкотилися назад, вийшовши із сектору прицільного вогню. Після чого не кваплячись прицілитись і розстріляли цей "гараж".
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29.07.2025 00:12 Відповісти
Захисники на танку атакувли прямим наведенням - це з серії «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…».

Хто у вас блін заголовки пише?
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29.07.2025 00:13 Відповісти
Кацапи свої танки перетворюють на ізби, які не повороткі і взагалі призначені не для бою, а для того, щоб дотягнути до окопу, тому любий простий танк може легко їх знищувати, але тут є ризик їхніх фпвішок
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29.07.2025 00:27 Відповісти
Жаль по видео не понятно типы танков. Ну это чисто академический интерес
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29.07.2025 00:31 Відповісти
стопудово модіфікована сараєм
Армата(штоб нікто не догадался), нарешті з'явилася на фронті.
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29.07.2025 01:00 Відповісти
 
 