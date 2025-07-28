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Бійці 3 ОШБр виявили укріплені позиції окупантів та ліквідували живу силу на Харківщині. ВIДЕО

На одному з напрямків на Харківщині, у селищі за лінією зіткнення, оператори БпЛА 3-ої окремої штурмової бригади виявили укріплені позиції окупантів.

Точні скиди боєприпасів з дронів накрили живу силу та ворожу інфраструктуру. Відео ефектних влучань опублікували бійці "Insane Group" з 2-го механізованого батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18310) ліквідація (4272) 3 Окрема штурмова бригада (479)


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Ооку московському, по заслузі!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!!
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28.07.2025 22:50 Відповісти
 
 