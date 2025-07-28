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Бойцы 3-й ОШБр обнаружили укрепленные позиции оккупантов и ликвидировали живую силу на Харьковщине. ВИДЕО

На одном из направлений на Харьковщине, в поселке за линией соприкосновения, операторы БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили укрепленные позиции оккупантов.

Точные сбросы боеприпасов с дронов накрыли живую силу и вражескую инфраструктуру. Видео эффектных попаданий опубликовали бойцы "Insane Group" из 2-го механизированного батальона, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Контратака за дорогу на Бахмут: воины 57 бригады выбили "вагнеровцев" в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20159) ликвидация (3887) 3-я Отдельная штурмовая бригада (467)


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Ооку московському, по заслузі!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!!
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28.07.2025 22:50 Ответить
 
 