Контратака за дорогу на Бахмут: воины 57-й бригады выбили "вагнеровцев" на Донетчине. ВИДЕО

17 марта 2023 года украинские военные успешно провели контратаку на позиции наемников ЧВК "Вагнер" вблизи Бахмута, освободив критически важный участок, который связывал Часов Яр с самим городом - так называемую "дорогу жизни".

Операция проходила на открытой местности под непрерывными артиллерийскими обстрелами врага. Ключевую роль в штурме сыграли подразделения 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Шесть бронетранспортеров YPR-765 нидерландского производства вышли в поле для высадки штурмовой пехоты, которая заняла вражеские позиции, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из машин была обозначена большой надписью "КАЗИНО" - по позывному командира взвода и одновременно командира БТР. Именно он повел группу техники в бой, выполняя задачу по прорыву к вражеским укреплениям и дальнейшему штурму.

Видео маневра украинских бронемашин впоследствии появилось в сети и привлекло внимание даже российских пропагандистских СМИ. В прямом эфире Ольга Скабеева назвала кадры "постановкой", а YPR-765 - "барбухайками". Однако именно эти машины стали ключевым инструментом для прорыва обороны противника и восстановления контроля над логистическим коридором в сторону Бахмута.

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