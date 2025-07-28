Контратака за дорогу на Бахмут: воїни 57 бригади вибили "вагнерівців" на Донеччині. ВIДЕО

17 березня 2023 року українські військові успішно провели контратаку на позиції найманців ПВК "Вагнер" поблизу Бахмута, звільнивши критично важливу ділянку, що зв’язувала Часів Яр із самим містом — так звану "дорогу життя".

Операція відбувалась на відкритій місцевості під безперервними артилерійськими обстрілами ворога. Ключову роль у штурмі відіграли підрозділи 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади. Шість бронетранспортерів YPR-765 нідерландського виробництва вийшли в поле для висадки штурмової піхоти, яка зайняла ворожі позиції, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з машин була позначена великим написом "КАЗИНО" — за позивним командира взводу та водночас командира БТР. Саме він повів групу техніки у бій, виконуючи завдання з прориву до ворожих укріплень і подальшого штурму.

Відео маневру українських бронемашин згодом з’явилося в мережі й привернуло увагу навіть російських пропагандистських ЗМІ. У прямому ефірі Ольга Скабєєва назвала кадри "постановкою", а YPR-765 — "барбухайками". Проте саме ці машини стали ключовим інструментом для прориву оборони противника та відновлення контролю над логістичним коридором у бік Бахмута.

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