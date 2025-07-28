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Бійці 425-го штурмового полку "Скала" провели операцію і зачистили населений пункт від росіян. ВIДЕО

Бійці 425-го штурмового полку "Скала" провели операцію і зачистили населений пункт від окупантів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурм, зачистка, дрони — усе працює злагоджено. Наша група влаштувала засідку в тилу ворога й відстрілювала окупантів, які ходили такими розслабленими, що навіть не тримали зброї в руках. Одночасно тривала робота пілотів FPV-дронів та бомберів — виявляли по кущах і посадках і розривали на шматки", - прокоментували відео у полку.

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Автор: 

армія рф (18310) ліквідація (4272) 425-й окремий шткрмовий полк "Скала" (4)


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Далі святкуємо звільнення Кіндратовки? Чи то інший населеннік?
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28.07.2025 21:37 Відповісти
А що DeepState мовчить? Чи ето другоє?
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28.07.2025 22:00 Відповісти
 
 