Бійці 425-го штурмового полку "Скала" провели операцію і зачистили населений пункт від росіян. ВIДЕО

Бійці 425-го штурмового полку "Скала" провели операцію і зачистили населений пункт від окупантів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурм, зачистка, дрони — усе працює злагоджено. Наша група влаштувала засідку в тилу ворога й відстрілювала окупантів, які ходили такими розслабленими, що навіть не тримали зброї в руках. Одночасно тривала робота пілотів FPV-дронів та бомберів — виявляли по кущах і посадках і розривали на шматки", - прокоментували відео у полку.

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