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Бійці 425-го штурмового полку "Скала" провели операцію і зачистили населений пункт від росіян. ВIДЕО
Бійці 425-го штурмового полку "Скала" провели операцію і зачистили населений пункт від окупантів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.
"Штурм, зачистка, дрони — усе працює злагоджено. Наша група влаштувала засідку в тилу ворога й відстрілювала окупантів, які ходили такими розслабленими, що навіть не тримали зброї в руках. Одночасно тривала робота пілотів FPV-дронів та бомберів — виявляли по кущах і посадках і розривали на шматки", - прокоментували відео у полку.
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Николай Декапольцев
показати весь коментар28.07.2025 21:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ivan Pogorelov
показати весь коментар28.07.2025 22:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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