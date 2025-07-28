Сили оборони в небі над Харківщиною знищили російські безпілотники, а також ліквідували окупантів. ВIДЕО
Пілоти 3-ої важкої механізованої Залізної бригади в небі над Харківщиною знищили російські безпілотники. Крім того, воїни ліквідували ще й окупантів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків", інформує Цензор.НЕТ.
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