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Сили оборони в небі над Харківщиною знищили російські безпілотники, а також ліквідували окупантів. ВIДЕО

Пілоти 3-ої важкої механізованої Залізної бригади в небі над Харківщиною знищили російські безпілотники. Крім того, воїни ліквідували ще й окупантів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші бійці ліквідували російських піхотинців на велосипедах на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18310) ліквідація (4272)


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28.07.2025 20:03 Відповісти
 
 