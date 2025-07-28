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Наші бійці ліквідували російських піхотинців на велосипедах на Покровському напрямку. ВIДЕО

У зоні відповідальності бригади "Спартан" на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб просунутися, тому йдуть і навіть їдуть на велосипеді у бік українських позицій.

Відео зі знищенням окупантів з’явилося на сторінці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурмовики на велосипедах і піхотинці-"одноразки". Наші оператори БПЛА миттєво виявляють такі рухи ворога та влучними ударами знищують окупантів", - зазначили оборонці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 5 ОШБр знищили укриття, замасковані мотоцикли, мінометну позицію та автомобіль окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18303) ліквідація (4266) Національна гвардія (1605)


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Топ коментарі
+2
Військо Польске на роверах.
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28.07.2025 18:40 Відповісти
+2
Вшистко моторизоване.
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28.07.2025 18:43 Відповісти
+2
штурмові "групи" на вело млять, операторам велика подяка, розуміємо ризик вашої праці, і що це зовсім не тир
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28.07.2025 18:44 Відповісти
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Військо Польске на роверах.
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28.07.2025 18:40 Відповісти
Вшистко моторизоване.
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28.07.2025 18:43 Відповісти
Це ж кацапський наратив ще радянських часів, мовляв радянська армія така могутня на т34, а пшеки проти німецьких танків у вересні 1939 кіннотниками з *******. ' Прокленти совьети"!
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28.07.2025 18:58 Відповісти
++
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28.07.2025 18:41 Відповісти
штурмові "групи" на вело млять, операторам велика подяка, розуміємо ризик вашої праці, і що це зовсім не тир
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28.07.2025 18:44 Відповісти
Готувались до Тур де Франс? Треба було десь у забайкайлі - ближче до китаю. А так 1 на 2, у кращому випадку. Хоча яка різниця - по словам лідера кв 95, а за рішенням ЗСУ - СМЕРТЬ.
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28.07.2025 18:47 Відповісти
Деградує кацапня. Скоро на роликах в костюмах клоунів поїдуть, чи на ковзаНах по бездоріжжю?
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28.07.2025 18:52 Відповісти
Важкі штурмові лісапети, мля...
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28.07.2025 18:55 Відповісти
Лапти вольтанутые прибыли в Украину чисто подохнуть... ну **** и дебилы ***...
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28.07.2025 18:57 Відповісти
Як там нещодавно один наш полковник пінжачний висловився " не треба їх недооцінювать, вони теж вміють воювати". Мені більш довсподови спостереження одного трошніка " нам дуже пощастило що ми воюємо з дебілами"
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28.07.2025 19:04 Відповісти
Тур де Франс по-покровски
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28.07.2025 19:05 Відповісти
Я буду долга гнать віласіпет....По плану...
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28.07.2025 19:13 Відповісти
 
 