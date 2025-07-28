1 169 12
Наші бійці ліквідували російських піхотинців на велосипедах на Покровському напрямку. ВIДЕО
У зоні відповідальності бригади "Спартан" на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб просунутися, тому йдуть і навіть їдуть на велосипеді у бік українських позицій.
Відео зі знищенням окупантів з’явилося на сторінці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
"Штурмовики на велосипедах і піхотинці-"одноразки". Наші оператори БПЛА миттєво виявляють такі рухи ворога та влучними ударами знищують окупантів", - зазначили оборонці.
Топ коментарі
+2 Pоман Устименко
показати весь коментар28.07.2025 18:40 Відповісти Посилання
+2 Lax Klyaks
показати весь коментар28.07.2025 18:43 Відповісти Посилання
+2 Вячеслав Crane
показати весь коментар28.07.2025 18:44 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pоман Устименко
показати весь коментар28.07.2025 18:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Lax Klyaks
показати весь коментар28.07.2025 18:43 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Pоман Устименко
показати весь коментар28.07.2025 18:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Lax Klyaks
показати весь коментар28.07.2025 18:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вячеслав Crane
показати весь коментар28.07.2025 18:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар28.07.2025 18:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар28.07.2025 18:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар28.07.2025 18:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар28.07.2025 18:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pоман Устименко
показати весь коментар28.07.2025 19:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg K #525841
показати весь коментар28.07.2025 19:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар28.07.2025 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль