Наші бійці ліквідували російських піхотинців на велосипедах на Покровському напрямку. ВIДЕО

У зоні відповідальності бригади "Спартан" на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб просунутися, тому йдуть і навіть їдуть на велосипеді у бік українських позицій.

Відео зі знищенням окупантів з’явилося на сторінці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурмовики на велосипедах і піхотинці-"одноразки". Наші оператори БПЛА миттєво виявляють такі рухи ворога та влучними ударами знищують окупантів", - зазначили оборонці.

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