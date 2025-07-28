РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10215 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 024 15

Наши бойцы ликвидировали российских пехотинцев на велосипедах на Покровском направлении. ВИДЕО

В зоне ответственности бригады "Спартан" на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться, поэтому идут и даже едут на велосипеде в сторону украинских позиций.

Видео с уничтожением оккупантов появилось на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Штурмовики на велосипедах и пехотинцы-"одноразовики". Наши операторы БПЛА мгновенно обнаруживают такие движения врага и точными ударами уничтожают оккупантов", - отметили защитники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 5 ОШБр уничтожили укрытие, замаскированные мотоциклы, минометную позицию и автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) ликвидация (3880) Национальная гвардия (2194)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Вшистко моторизоване.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:43 Ответить
+3
Військо Польске на роверах.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:40 Ответить
+3
штурмові "групи" на вело млять, операторам велика подяка, розуміємо ризик вашої праці, і що це зовсім не тир
показать весь комментарий
28.07.2025 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Військо Польске на роверах.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:40 Ответить
Вшистко моторизоване.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:43 Ответить
Це ж кацапський наратив ще радянських часів, мовляв радянська армія така могутня на т34, а пшеки проти німецьких танків у вересні 1939 кіннотниками з *******. ' Прокленти совьети"!
показать весь комментарий
28.07.2025 18:58 Ответить
А моцне як холера!
показать весь комментарий
28.07.2025 19:40 Ответить
++
показать весь комментарий
28.07.2025 18:41 Ответить
штурмові "групи" на вело млять, операторам велика подяка, розуміємо ризик вашої праці, і що це зовсім не тир
показать весь комментарий
28.07.2025 18:44 Ответить
Готувались до Тур де Франс? Треба було десь у забайкайлі - ближче до китаю. А так 1 на 2, у кращому випадку. Хоча яка різниця - по словам лідера кв 95, а за рішенням ЗСУ - СМЕРТЬ.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:47 Ответить
Деградує кацапня. Скоро на роликах в костюмах клоунів поїдуть, чи на ковзаНах по бездоріжжю?
показать весь комментарий
28.07.2025 18:52 Ответить
Важкі штурмові лісапети, мля...
показать весь комментарий
28.07.2025 18:55 Ответить
Лапти вольтанутые прибыли в Украину чисто подохнуть... ну **** и дебилы ***...
показать весь комментарий
28.07.2025 18:57 Ответить
Як там нещодавно один наш полковник пінжачний висловився " не треба їх недооцінювать, вони теж вміють воювати". Мені більш довсподови спостереження одного трошніка " нам дуже пощастило що ми воюємо з дебілами"
показать весь комментарий
28.07.2025 19:04 Ответить
Тур де Франс по-покровски
показать весь комментарий
28.07.2025 19:05 Ответить
Я буду долга гнать віласіпет....По плану...
показать весь комментарий
28.07.2025 19:13 Ответить
Яким він буде воювакою після крутіння педалей кілька км та ще й на такій спеці... Точоно що одноразові..
показать весь комментарий
28.07.2025 19:38 Ответить
смотрю руские совсем уже ***....СЬ !!!(((( смотрите люди в каждом шаге руского солдата уже видна БЕЗЫСХОДНОСТЬ !!!((( ярковыраженная причем !!!(((
показать весь комментарий
28.07.2025 19:55 Ответить
 
 