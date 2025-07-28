Наши бойцы ликвидировали российских пехотинцев на велосипедах на Покровском направлении. ВИДЕО

В зоне ответственности бригады "Спартан" на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться, поэтому идут и даже едут на велосипеде в сторону украинских позиций.

Видео с уничтожением оккупантов появилось на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Штурмовики на велосипедах и пехотинцы-"одноразовики". Наши операторы БПЛА мгновенно обнаруживают такие движения врага и точными ударами уничтожают оккупантов", - отметили защитники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 5 ОШБр уничтожили укрытие, замаскированные мотоциклы, минометную позицию и автомобиль оккупантов. ВИДЕО