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Наши бойцы ликвидировали российских пехотинцев на велосипедах на Покровском направлении. ВИДЕО
В зоне ответственности бригады "Спартан" на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться, поэтому идут и даже едут на велосипеде в сторону украинских позиций.
Видео с уничтожением оккупантов появилось на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.
"Штурмовики на велосипедах и пехотинцы-"одноразовики". Наши операторы БПЛА мгновенно обнаруживают такие движения врага и точными ударами уничтожают оккупантов", - отметили защитники.
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