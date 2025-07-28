Воины 5 ОШБр уничтожили укрытия, замаскированные мотоциклы, минометную позицию и автомобиль оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили укрытие с живой силой противника, замаскированные мотоциклы, минометную позицию и автомобиль оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Твердої руки вам, хлопці і дівчата!
Смерть кацапам!
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