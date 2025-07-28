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Воины 5 ОШБр уничтожили укрытия, замаскированные мотоциклы, минометную позицию и автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили укрытие с живой силой противника, замаскированные мотоциклы, минометную позицию и автомобиль оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20152) ликвидация (3880) 5 ОШБр (128)


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Слава ЗСУ!

Твердої руки вам, хлопці і дівчата!
Смерть кацапам!

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28.07.2025 17:18 Ответить
Руся, ти де? А я тебе бачу, ****!
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28.07.2025 17:21 Ответить
 
 