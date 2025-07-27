Призрак неба "Denfix" охотится на дроны и ракеты с модернизированного МиГ-29. ВИДЕО

Летчики Воздушного командования "Запад" продолжают выполнять боевые задачи, защищая украинское небо. Среди них - пилот фронтового истребителя МиГ-29 с псевдонимом "Denfix", который является настоящей грозой для вражеских целей.

Видео боевой работы пилота обнародовали на странице Воздушного командования "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

Летчик-истребитель "Denfix" из состава Севастопольской бригады тактической авиации является одним из самых результативных пилотов. Его боевой счет насчитывает более 20 уничтоженных вражеских целей. В частности, "Denfix" отметился точным перехватом "Shahed" в ночном небе ракетой класса "воздух-воздух".

Его боевая машина - фронтовой истребитель МиГ-29 - является одним из основных боевых самолетов Воздушных Сил ВСУ. Этот сверхзвуковой самолет, способный развивать скорость более 2400 км/ч, предназначен для уничтожения воздушных целей и завоевания преимущества в воздухе.

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