РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9372 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
7 335 16

Призрак неба "Denfix" охотится на дроны и ракеты с модернизированного МиГ-29. ВИДЕО

Летчики Воздушного командования "Запад" продолжают выполнять боевые задачи, защищая украинское небо. Среди них - пилот фронтового истребителя МиГ-29 с псевдонимом "Denfix", который является настоящей грозой для вражеских целей.

Видео боевой работы пилота обнародовали на странице Воздушного командования "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

Летчик-истребитель "Denfix" из состава Севастопольской бригады тактической авиации является одним из самых результативных пилотов. Его боевой счет насчитывает более 20 уничтоженных вражеских целей. В частности, "Denfix" отметился точным перехватом "Shahed" в ночном небе ракетой класса "воздух-воздух".

Его боевая машина - фронтовой истребитель МиГ-29 - является одним из основных боевых самолетов Воздушных Сил ВСУ. Этот сверхзвуковой самолет, способный развивать скорость более 2400 км/ч, предназначен для уничтожения воздушных целей и завоевания преимущества в воздухе.

Также смотрите: Силы обороны отбили механизированный штурм, уничтожив танк, БМП а также 38 оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

авиация (2894) Воздушные силы (2546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Для чого ця реклама, мало загинуло пілотів після таких дописів?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:12 Ответить
+7
Байрактар розробив та успішно пройшов випробування реактивний бпла. Чому не прцювати в цьому напрямку проти шахедів? Реактивний бпла проти моторних бпла.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:13 Ответить
+4
Це як з гармати по горобцям - у шахедних диркалках швидкість 150-200 км/год, міг-29 на таких швидкостях вже може звалитись, а на нормальних просто не встигне ухилитись від уламків. Те ж саме і для реактивних байрактарів.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для чого ця реклама, мало загинуло пілотів після таких дописів?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:12 Ответить
Ні, це найвеличніший літає. Тільки його можна хвалити.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:06 Ответить
Байрактар розробив та успішно пройшов випробування реактивний бпла. Чому не прцювати в цьому напрямку проти шахедів? Реактивний бпла проти моторних бпла.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:13 Ответить
Терміново зателефонуй Сирському, бо він про це не чув.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:30 Ответить
Це як з гармати по горобцям - у шахедних диркалках швидкість 150-200 км/год, міг-29 на таких швидкостях вже може звалитись, а на нормальних просто не встигне ухилитись від уламків. Те ж саме і для реактивних байрактарів.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:08 Ответить
Пушка миг29 бьёт до 800 метров. Что значит не успеет отклониться?
показать весь комментарий
27.07.2025 17:19 Ответить
Угу, даже при минимальной скорости у него будет секунд 5-6 чтобы прицелиться, уничтожить цель и уклониться от столкновения. Как два пальца. Это если повезёт не свалиться.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:34 Ответить
А розліт уламків шахеду з 90 кг вибухівки до 1,5 км. А якщо збивати курсовими кулеметами, то ти у ці уламки просто влетиш...це лотерея.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:53 Ответить
В турків багато чого є до прикладу автоматичні турелі з АІ для знищення БПЛА.
Але там все в реальності розробляється а не тільки на папері.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:34 Ответить
Люблю дивитись, як вони літають.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:05 Ответить
Сбиваем шахеды стоимость которых 50к баксов ракетами стоимостью от 500к баксов плюс ещё столько же чтобы истребитель поднять в воздух. Тут плакать нужно а не гордиться. Война это экономика и мы так долго не навоюем.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:36 Ответить
Ф16 мають дешеве рішення, американці на дешеві некеровані ракети встановили системи наведення і вони стали керованими на відстань до 4-5 км
показать весь комментарий
27.07.2025 19:40 Ответить
Нам потрібні гвинтові винищувачі-штурмовики. Щось по типу літаків ДСВ, але з якимось радаром можливо лідаром і можливістю використовувати слабко підготовлені полоси. Бажано з адаптацією підвісного озброєння, а найголовніше з кабіною схожою за схемою керування до західних літаків. Це нам дасть декілька переваг: отримаємо винищувач шахедів ( крилатих ракет) , інтеграція цих літаків в загальну систему обізнаності зменшило б сліпі зони ПВО, парта для нових пілотів, можливість використання для ударів с кабрування. Щоб ще збільшити навчальний аспект, можна використати схему качка.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:14 Ответить
Це дорого і бесперспективно всі західні країни, китай та турція прямують в сторону беспілотників і автоматичних АІ турелей, тому що дешево і досить надійно відпрацьовують.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:37 Ответить
 
 