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Новини Відео Ситуація на фронті
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Привид неба "Denfix" полює на дрони й ракети з модернізованого МіГ-29. ВIДЕО

Льотчики Повітряного командування "Захід" продовжують виконувати бойові завдання, захищаючи українське небо. Серед них — пілот фронтового винищувача МіГ-29 на псевдо "Denfix", який є справжньою грозою для ворожих цілей.

Відео бойової роботи пілота оприлюднили на сторінці Повітряного командування "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

Льотчик-винищувач "Denfix" зі складу Севастопольської бригади тактичної авіації є одним з найрезультативніших пілотів. Його бойовий рахунок налічує понад 20 знищених ворожих цілей. Зокрема, "Denfix" відзначився точним перехопленням "Shahed" у нічному небі ракетою класу "повітря—повітря".

Його бойова машина — фронтовий винищувач МіГ-29 — є одним з основних бойових літаків Повітряних Сил ЗСУ. Цей надзвуковий літак, здатний розвивати швидкість понад 2400 км/год, призначений для знищення повітряних цілей та завоювання переваги в повітрі.

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Автор: 

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Для чого ця реклама, мало загинуло пілотів після таких дописів?
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27.07.2025 16:12 Відповісти
Ні, це найвеличніший літає. Тільки його можна хвалити.
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27.07.2025 17:06 Відповісти
Байрактар розробив та успішно пройшов випробування реактивний бпла. Чому не прцювати в цьому напрямку проти шахедів? Реактивний бпла проти моторних бпла.
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27.07.2025 16:13 Відповісти
Терміново зателефонуй Сирському, бо він про це не чув.
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27.07.2025 16:30 Відповісти
Це як з гармати по горобцям - у шахедних диркалках швидкість 150-200 км/год, міг-29 на таких швидкостях вже може звалитись, а на нормальних просто не встигне ухилитись від уламків. Те ж саме і для реактивних байрактарів.
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27.07.2025 17:08 Відповісти
Пушка миг29 бьёт до 800 метров. Что значит не успеет отклониться?
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27.07.2025 17:19 Відповісти
Угу, даже при минимальной скорости у него будет секунд 5-6 чтобы прицелиться, уничтожить цель и уклониться от столкновения. Как два пальца. Это если повезёт не свалиться.
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27.07.2025 17:34 Відповісти
Люблю дивитись, як вони літають.
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27.07.2025 17:05 Відповісти
Сбиваем шахеды стоимость которых 50к баксов ракетами стоимостью от 500к баксов плюс ещё столько же чтобы истребитель поднять в воздух. Тут плакать нужно а не гордиться. Война это экономика и мы так долго не навоюем.
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27.07.2025 17:36 Відповісти
 
 