Привид неба "Denfix" полює на дрони й ракети з модернізованого МіГ-29. ВIДЕО

Льотчики Повітряного командування "Захід" продовжують виконувати бойові завдання, захищаючи українське небо. Серед них — пілот фронтового винищувача МіГ-29 на псевдо "Denfix", який є справжньою грозою для ворожих цілей.

Відео бойової роботи пілота оприлюднили на сторінці Повітряного командування "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

Льотчик-винищувач "Denfix" зі складу Севастопольської бригади тактичної авіації є одним з найрезультативніших пілотів. Його бойовий рахунок налічує понад 20 знищених ворожих цілей. Зокрема, "Denfix" відзначився точним перехопленням "Shahed" у нічному небі ракетою класу "повітря—повітря".

Його бойова машина — фронтовий винищувач МіГ-29 — є одним з основних бойових літаків Повітряних Сил ЗСУ. Цей надзвуковий літак, здатний розвивати швидкість понад 2400 км/год, призначений для знищення повітряних цілей та завоювання переваги в повітрі.

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