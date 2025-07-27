Сили оборони відбили механізований штурм, знищивши танк, БМП а також 38 окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 118-ої окремої механізованої бригади показали відео невдалої спроби механізованого штурму, який російські війська здійснили в зоні відповідальності бригади на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах — знищення техніки й живої сили противника ще на підступах до позицій. У перші хвилини бою підрозділи 118-ї зупинили атаку, розбивши передову хвилю.

Противник кинув у бій танк, чотири БМП і сім багі. У перші хвилини зіткнення знищено:

1 танк,

3 БМП,

4 багі,

а також 38 окупантів, ще троє — поранені.

Попри те, що піхота 118-ї вступала в бій, жодного пораненого з нашого боку не було.

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