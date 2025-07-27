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Сили оборони відбили механізований штурм, знищивши танк, БМП а також 38 окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 118-ої окремої механізованої бригади показали відео невдалої спроби механізованого штурму, який російські війська здійснили в зоні відповідальності бригади на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах — знищення техніки й живої сили противника ще на підступах до позицій. У перші хвилини бою підрозділи 118-ї зупинили атаку, розбивши передову хвилю.

Противник кинув у бій танк, чотири БМП і сім багі. У перші хвилини зіткнення знищено:

  • 1 танк,
  • 3 БМП,
  • 4 багі,
  • а також 38 окупантів, ще троє — поранені.

Попри те, що піхота 118-ї вступала в бій, жодного пораненого з нашого боку не було.

Дивіться: Воїни 53 ОМБр знищили 4 російські розвідувальні безпілотники — 3 "SuperCam" та "Орлан" на Лиманщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18296) знищення (7873)


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гарно, слава ЗСУ!
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27.07.2025 15:42 Відповісти
Оце я розумію, знищено так знищено!
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27.07.2025 15:56 Відповісти
Дуже гарно, одне питання, а коли кідари не штурмують ми свої теріторії потроху звільняємо, чи йде повторення 2014 року, теріторії втратили й тримаємо де прийшлося?
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27.07.2025 16:11 Відповісти
 
 