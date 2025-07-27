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Сили оборони відбили механізований штурм, знищивши танк, БМП а також 38 окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 118-ої окремої механізованої бригади показали відео невдалої спроби механізованого штурму, який російські війська здійснили в зоні відповідальності бригади на Запорізькому напрямку.
Відповідне відео оприлюднили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах — знищення техніки й живої сили противника ще на підступах до позицій. У перші хвилини бою підрозділи 118-ї зупинили атаку, розбивши передову хвилю.
Противник кинув у бій танк, чотири БМП і сім багі. У перші хвилини зіткнення знищено:
- 1 танк,
- 3 БМП,
- 4 багі,
- а також 38 окупантів, ще троє — поранені.
Попри те, що піхота 118-ї вступала в бій, жодного пораненого з нашого боку не було.
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Ирина Александра
показати весь коментар27.07.2025 15:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар27.07.2025 15:56 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Александр Иванов #442761
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