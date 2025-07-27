Воїни 53 ОМБр знищили 4 російські розвідувальні безпілотники — 3 "SuperCam" та "Орлан" на Лиманщині. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" знищили чотири російські розвідувальні безпілотники — три "SuperCam" та один "Орлан", які намагалися вести повітряну розвідку.
Про це повідомили на сторінці батальйону "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показати весь коментар27.07.2025 14:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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