УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8419 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
621 1

Воїни 53 ОМБр знищили 4 російські розвідувальні безпілотники — 3 "SuperCam" та "Орлан" на Лиманщині. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" знищили чотири російські розвідувальні безпілотники — три "SuperCam" та один "Орлан", які намагалися вести повітряну розвідку.

Про це повідомили на сторінці батальйону "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр зафільмували невдале самогубство окупанта на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18296) знищення (7873) 53 окрема механізована бригада (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.07.2025 14:04 Відповісти
 
 