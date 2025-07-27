Бійці 60 ОМБр зафільмували невдале самогубство окупанта на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади на Лиманському напрямку фронту зафільмували невдале самогубство окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, росіянин вистрілив собі в голову, але йому вдалося лише розірвати собі обличчя.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ знищили 16 танків, 21 ББМ, 75 РСЗВ та ще 22 системи ППО росіян лише за 2 тижні. ВIДЕО