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Бійці 60 ОМБр зафільмували невдале самогубство окупанта на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади на Лиманському напрямку фронту зафільмували невдале самогубство окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, росіянин вистрілив собі в голову, але йому вдалося лише розірвати собі обличчя.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ знищили 16 танків, 21 ББМ, 75 РСЗВ та ще 22 системи ППО росіян лише за 2 тижні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18296) самогубство (654) 60 ОМБр (40)


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Топ коментарі
+11
Правильно, лучше помучаться а то как-то неинтересно...
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27.07.2025 12:21 Відповісти
+8
Гарнюня....
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27.07.2025 12:15 Відповісти
+8
Вдома сімя розстроїтся, так близько було до нової лади каліна
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27.07.2025 12:18 Відповісти
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Останій патрон? - ******
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27.07.2025 12:08 Відповісти
Гайморит лікував
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27.07.2025 14:55 Відповісти
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27.07.2025 12:12 Відповісти
Гарнюня....
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27.07.2025 12:15 Відповісти
Вдома сімя розстроїтся, так близько було до нової лади каліна
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27.07.2025 12:18 Відповісти
так це може бути рекрут з окупованого донбасу, а там навряд чи щось таке видають..
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27.07.2025 16:55 Відповісти
Правильно, лучше помучаться а то как-то неинтересно...
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27.07.2025 12:21 Відповісти
"Если долго мучиться, то что нибудь получиться"

.
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27.07.2025 14:16 Відповісти
А кто сказал, что после выстрела, который полностью снес морду лица, он проживет больше, чем 10-15 минут? Почему неудавшееся самоубийство? Странный заголовок
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27.07.2025 12:28 Відповісти
Хто знає, можливо він і виживе, бо те, що у них називається мізками, залишилося не ушкодженим. Чи можна буде те назвати життям? ХЗ. Думаю, що якщо сам не помре, то "сослуживці" дострелять.

Про "Странный заголовок". Це називається "Мистецтво заголовка".
https://imi.org.ua/monitorings/mystetstvo-zagolovka-proty-zhurnalistyky-i54329 "Мистецтво заголовка" проти журналістики
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27.07.2025 13:16 Відповісти
Без обличчя?
Зате в покер буде добре грати, ніхто не здогадається які має карти
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27.07.2025 12:34 Відповісти
Грати він може лише в пяницю, або в очко
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27.07.2025 12:51 Відповісти
І то,якщо буде мухлювати,то до порваного обличчя додастця ще й порвана жопа.
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27.07.2025 13:13 Відповісти
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27.07.2025 13:31 Відповісти
Тепер треба Цитропак Дарниця десь шукати , бляха
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27.07.2025 13:08 Відповісти
Был такой ХАМский деятель Кравченко, так тот 2 раза себе в бестолковку шмальнул.
Так что ждём и здесь 2 серию.
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27.07.2025 13:10 Відповісти
Якщо виживе - буде засуджений за "самострєл".
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27.07.2025 13:17 Відповісти
А шо,гранати не було?Ех,Ваня...
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27.07.2025 13:17 Відповісти
Эта ретипити... репітіція!
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27.07.2025 13:21 Відповісти
Не вистачило навіть розуму здатися в полон, у голові лише спрацювала пропаганда солов'їного посліду
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27.07.2025 13:34 Відповісти
Рукожопі хасапи....засрелитися не вміють...
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27.07.2025 13:46 Відповісти
Пора уже привлекать в политику новые лица.
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27.07.2025 13:47 Відповісти
Тому і дав Трамп, ще 50 днів прутню, щоб московіти покращили навички самоліквідаці, бо, аж ні к чорту, це не годиться!! Якесь аматорство, за гроші московитів!
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27.07.2025 15:01 Відповісти
Його подельник прийде добье прикладом.
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27.07.2025 15:24 Відповісти
Как сказал на днях командир РДК что россиянину по фигу что своя жизнь что чужая.
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27.07.2025 15:28 Відповісти
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27.07.2025 15:30 Відповісти
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27.07.2025 16:09 Відповісти
Але він намагався.
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27.07.2025 15:41 Відповісти
куля пройшла навиліт, пороховими газами розірвало шкіру..
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27.07.2025 16:51 Відповісти
 
 