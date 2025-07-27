4 910 30
Бійці 60 ОМБр зафільмували невдале самогубство окупанта на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО
Бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади на Лиманському напрямку фронту зафільмували невдале самогубство окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ, росіянин вистрілив собі в голову, але йому вдалося лише розірвати собі обличчя.
Топ коментарі
+11 Серый Вовк
показати весь коментар27.07.2025 12:21 Відповісти Посилання
+8 Oxa Ogel
показати весь коментар27.07.2025 12:15 Відповісти Посилання
+8 Andriy Oshust
показати весь коментар27.07.2025 12:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Про "Странный заголовок". Це називається "Мистецтво заголовка".
https://imi.org.ua/monitorings/mystetstvo-zagolovka-proty-zhurnalistyky-i54329 "Мистецтво заголовка" проти журналістики
Зате в покер буде добре грати, ніхто не здогадається які має карти
Так что ждём и здесь 2 серию.