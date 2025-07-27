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Спецпризначенці СБУ знищили 16 танків, 21 ББМ, 75 РСЗВ та ще 22 системи ППО росіян лише за 2 тижні. ВIДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки України нищать безпілотники та техніку ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, лише за два тижні воїни ЦСО "А" СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили:
- 16 танків;
- 21 ББМ;
- 75 артилерійських систем і РСЗВ;
- 22 системи ППО;
- 17 засобів РЕБ/РЕР;
- 577 одиниць автотранспорту;
- 80 БпЛА та 308 антен зв’язку;
- 789 ворожих позицій та укріплень;
- 15 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами.
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Ярослав Кийко
показати весь коментар27.07.2025 12:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар27.07.2025 11:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар27.07.2025 12:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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