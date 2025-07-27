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Спецпризначенці СБУ знищили 16 танків, 21 ББМ, 75 РСЗВ та ще 22 системи ППО росіян лише за 2 тижні. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки України нищать безпілотники та техніку ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, лише за два тижні воїни ЦСО "А" СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили:

  • 16 танків;
  • 21 ББМ;
  • 75 артилерійських систем і РСЗВ;
  • 22 системи ППО;
  • 17 засобів РЕБ/РЕР;
  • 577 одиниць автотранспорту;
  • 80 БпЛА та 308 антен зв’язку;
  • 789 ворожих позицій та укріплень;
  • 15 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами.

Також дивіться: Дім з окупантами склався, як картковий будинок, після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18296) СБУ (13175) знищення (7873)


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Нехай для початку він розповість, як і за чиєю вказівкою врятував Коломойського від американської в'язниці. Дуже цікаво буде послухати.
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27.07.2025 12:44 Відповісти
Ніколи не розумів і, мабуть, вже не зрозумію цю статистику - "за 2 тижні". Про що вона? Для чого і для кого? Можу ще зрозуміти - "за добу", "за тиждень", "за місяць", "за рік"..., але не "за 2 тижні". (
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27.07.2025 11:46 Відповісти
Пошкодити і знищити-це дві велики різниці..
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27.07.2025 12:35 Відповісти
 
 