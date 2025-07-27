УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8412 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
6 497 12

Дім з окупантами склався, як картковий, після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Пілоти 34-ої окремої бригади берегової оборони, виявивши ворожий дрон, не стали його збивати, а простежили, куди він приземлиться, що дозволило знищити всю ворожу позицію разом з операторами.

Про це повідомили на сторінці 34-ої ОБрБО, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці бригади "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18296) ВМС (1420) знищення (7873)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
В Турции опробовали самую мощную в истории страны неядерную авиабомбу GAZAP с термобарическим зарядом весом около тонны.
показати весь коментар
27.07.2025 11:04 Відповісти
+3
Розклався, а не склався
показати весь коментар
27.07.2025 10:48 Відповісти
+3
https://youtu.be/ftSDo2Armr4?si=ZSvYLgwtuPV7PsSN
показати весь коментар
27.07.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розклався, а не склався
показати весь коментар
27.07.2025 10:48 Відповісти
В Турции опробовали самую мощную в истории страны неядерную авиабомбу GAZAP с термобарическим зарядом весом около тонны.
показати весь коментар
27.07.2025 11:04 Відповісти
https://youtu.be/ftSDo2Armr4?si=ZSvYLgwtuPV7PsSN
показати весь коментар
27.07.2025 11:14 Відповісти
ну не склався, але думаю таки ту мерзоту там привалило, якщо не розірвало
показати весь коментар
27.07.2025 11:54 Відповісти
98% впевнений що не жильці. В замкнутому просторі ударна хвиля це на порядок страшніша, ніж коли ти сам в приміщенні а вибух десь за забором , за воротами.
А ще й зверху це все посипалося, і диму і пилу повно - під завалом не буде чим дихати
показати весь коментар
27.07.2025 13:25 Відповісти
Хоч глибоко не закопав але "здоров'я їм підпортив" ))))
показати весь коментар
27.07.2025 13:17 Відповісти
Але на ТОТ ще живуть люди нажаль .
Хтось через безвихідь, хтось через медстраховку та пенсійні виплати.
Гадаю більше половини ненавидять і тіх і тіх бо "хочєтся міра і вопщє".
Звичайно зе-шмаркля не думало як евакуювати людей і як їх зараз рятувати.
Повірте, важко залишатись патріотом, коли все навколо вибухає бо орки поруч живуть і ти пам'ятаєш хто здав мости, чонгар, дороги, рощмінування і все
показати весь коментар
27.07.2025 13:21 Відповісти
Ти дебіл ?
«Зе-шмаркля не думало як евакуювати людей» Тих людей котрі потім на Кацап ТВ розповідають як їх утискали за «русский язык» та дякують кацапам що вони їх «звільнили» ?
показати весь коментар
27.07.2025 13:39 Відповісти
пан пшеполяк не знає етикєту? Що за хамство?
Може в бан підеш?? Оно двері, оно на the
показати весь коментар
27.07.2025 13:41 Відповісти
Тому що достал совковий підхід: держава для мене потрібна все зробити а я буду сидіти на дупі і звинувачувати всіх. Хочешь щось зробити, то роби !
показати весь коментар
27.07.2025 13:58 Відповісти
Налякав точно.
показати весь коментар
27.07.2025 13:53 Відповісти
Хазяї будинку мабуть ворожих дроноводів чаєм пригощали замість отрути для щурів. А може і не так. Бо зна, як воно було, чого вже не має бути.
показати весь коментар
27.07.2025 15:08 Відповісти
 
 