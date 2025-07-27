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Дім з окупантами склався, як картковий, після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Пілоти 34-ої окремої бригади берегової оборони, виявивши ворожий дрон, не стали його збивати, а простежили, куди він приземлиться, що дозволило знищити всю ворожу позицію разом з операторами.
Про це повідомили на сторінці 34-ої ОБрБО, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Alik Krass
показати весь коментар27.07.2025 11:04 Відповісти Посилання
+3 Перехватчик
показати весь коментар27.07.2025 10:48 Відповісти Посилання
+3 Alik Krass
показати весь коментар27.07.2025 11:14 Відповісти Посилання
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А ще й зверху це все посипалося, і диму і пилу повно - під завалом не буде чим дихати
Хтось через безвихідь, хтось через медстраховку та пенсійні виплати.
Гадаю більше половини ненавидять і тіх і тіх бо "хочєтся міра і вопщє".
Звичайно зе-шмаркля не думало як евакуювати людей і як їх зараз рятувати.
Повірте, важко залишатись патріотом, коли все навколо вибухає бо орки поруч живуть і ти пам'ятаєш хто здав мости, чонгар, дороги, рощмінування і все
«Зе-шмаркля не думало як евакуювати людей» Тих людей котрі потім на Кацап ТВ розповідають як їх утискали за «русский язык» та дякують кацапам що вони їх «звільнили» ?
Може в бан підеш?? Оно двері, оно на the