Дім з окупантами склався, як картковий, після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Пілоти 34-ої окремої бригади берегової оборони, виявивши ворожий дрон, не стали його збивати, а простежили, куди він приземлиться, що дозволило знищити всю ворожу позицію разом з операторами.

Про це повідомили на сторінці 34-ої ОБрБО, передає Цензор.НЕТ.

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