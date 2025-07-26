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Нацгвардійці бригади "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Росіяни намагаються облаштовувати укриття і склади боєкомплекту в полях та зруйнованих селищах на Покровському напрямку. Наша аеророзвідка виявляє цілі, а оператори БпЛА завдають нищівних ударів.

Відтак бійці 3-ої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники відбили комбінований штурм: знищено танки та піхоту окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18284) ліквідація (4259) Національна гвардія (1604)


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Молодці наші Воїни !!
Честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.07.2025 16:46 Відповісти
Поки Захисники України, боронять державу від окупанта з московії, бариги з урядового кварталу, під орудою стефанчуків+зеленського та групи осіб з Будинку Уряду, барижать на крові гешефтами та знищують НАБУ і САП, прикриваючись, війною московитів!!! Шифери, міндіч, чернишов, та ще добра сотня служок- бариг на крові, тікають з України з грошима- безперешкодно, награбувавшись, під чАс кривавої, московської війни проти України!
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26.07.2025 16:49 Відповісти
Спалить моЦкву к ******.
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26.07.2025 16:58 Відповісти
Гарні хлопці, чудова робота!!!
Вдачі Вам, Воїни!
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26.07.2025 18:27 Відповісти
 
 