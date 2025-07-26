Нацгвардійці бригади "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Росіяни намагаються облаштовувати укриття і склади боєкомплекту в полях та зруйнованих селищах на Покровському напрямку. Наша аеророзвідка виявляє цілі, а оператори БпЛА завдають нищівних ударів.
Відтак бійці 3-ої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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