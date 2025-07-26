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Українські захисники відбили комбінований штурм: знищено танки та піхоту окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

В районі Білогорівки на Сіверському напрямку розрахунки FPV та екіпажі "Vampire" прикордонного підрозділу "Фенікс" зупинили масовану атаку ворога. Окупанти задіяли важку техніку. Результат – знищено 2 танки, броньовану машину, легкову автівку.

Піхота намагалася розсіятися, але марно: втекти не вдалося нікому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Витримала 4 ураження, але загорілась через 200 метрів: Сили оборони знищили "Сонцепьок" росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18284) Держприкордонслужба ДПСУ (6265) знищення (7864)


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Кордон - Наш! Фенікс - Бойовий Птах України!!!
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26.07.2025 15:30 Відповісти
 
 