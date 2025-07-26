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Витримала 4 ураження, але загорілась через 200 метрів: Сили оборони знищили "Сонцепьок" росіян. ВIДЕО

Пілот FPV-дрона батальйону SIGNUM розповів, як на Лиманському напрямку разом із розрахунком уразив ворожу реактивну систему залпового вогню "Сонцепьок".

Відповідне відео опублікували на сторінці батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пілот FPV-дрона розповів, що "Сонцепьок" виявили ще на шляху висування.

"На жаль, він встиг заїхати на вогневу, випустити свій боєкомплект, але на дорозі назад до укриття він був виявлений в густому лісному масиві. Відповідно, координати отримані, ми вилітаємо на палювання і знаходимо його вже без коригування з повітря. Виявивши сліди, ми підлетіли до укриття і побачили, що він зніс просто собою молоді берези і, на жаль, він вже був без пакету БК", — розповів військовий.

Після четвертого ураження ворожий екіпаж повернувся до машини й почав її евакуювати.

"На відео видно, як машина загоряється і продовжує рух. Рух він продовжив буквально 200 метрів і зупинився", — сказав оборонець.

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Автор: 

армія рф (18284) знищення (7864)


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26.07.2025 14:49 Відповісти
Шана та повага екіпажам, які уразили вкрай небезпечний "Солнцепєк" ворога.
Цей успіх зберіг життя і здоровʼя багатьом побратимам.
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26.07.2025 15:01 Відповісти
Ех, мало дронів! Гарно було б щоб усю ту купу русні, що попала в кадр, знищити...
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26.07.2025 15:16 Відповісти
Дрони ******* зеленський та його шобла. 99%, що працювали волонтерськими дронами.
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26.07.2025 15:30 Відповісти
Жаль что без боекомплекта была рванула бы красиво.
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26.07.2025 15:38 Відповісти
 
 