Витримала 4 ураження, але загорілась через 200 метрів: Сили оборони знищили "Сонцепьок" росіян. ВIДЕО

Пілот FPV-дрона батальйону SIGNUM розповів, як на Лиманському напрямку разом із розрахунком уразив ворожу реактивну систему залпового вогню "Сонцепьок".

Відповідне відео опублікували на сторінці батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пілот FPV-дрона розповів, що "Сонцепьок" виявили ще на шляху висування.

"На жаль, він встиг заїхати на вогневу, випустити свій боєкомплект, але на дорозі назад до укриття він був виявлений в густому лісному масиві. Відповідно, координати отримані, ми вилітаємо на палювання і знаходимо його вже без коригування з повітря. Виявивши сліди, ми підлетіли до укриття і побачили, що він зніс просто собою молоді берези і, на жаль, він вже був без пакету БК", — розповів військовий.

Після четвертого ураження ворожий екіпаж повернувся до машини й почав її евакуювати.

"На відео видно, як машина загоряється і продовжує рух. Рух він продовжив буквально 200 метрів і зупинився", — сказав оборонець.

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