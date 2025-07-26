Витримала 4 ураження, але загорілась через 200 метрів: Сили оборони знищили "Сонцепьок" росіян. ВIДЕО
Пілот FPV-дрона батальйону SIGNUM розповів, як на Лиманському напрямку разом із розрахунком уразив ворожу реактивну систему залпового вогню "Сонцепьок".
Відповідне відео опублікували на сторінці батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пілот FPV-дрона розповів, що "Сонцепьок" виявили ще на шляху висування.
"На жаль, він встиг заїхати на вогневу, випустити свій боєкомплект, але на дорозі назад до укриття він був виявлений в густому лісному масиві. Відповідно, координати отримані, ми вилітаємо на палювання і знаходимо його вже без коригування з повітря. Виявивши сліди, ми підлетіли до укриття і побачили, що він зніс просто собою молоді берези і, на жаль, він вже був без пакету БК", — розповів військовий.
Після четвертого ураження ворожий екіпаж повернувся до машини й почав її евакуювати.
"На відео видно, як машина загоряється і продовжує рух. Рух він продовжив буквально 200 метрів і зупинився", — сказав оборонець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цей успіх зберіг життя і здоровʼя багатьом побратимам.