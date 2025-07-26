Реактивна батрея 82 ОДШБр влучно відпрацювала по російських позиціях. ВIДЕО
Реактивна батрея 82-ої окремої десантно-штурмової бригади влучно відпрацювала по російських позиціях.
Відео бойової роботи оприлюднили на каналі Десантно-штурмових військ ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.
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