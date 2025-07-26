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Реактивна батрея 82 ОДШБр влучно відпрацювала по російських позиціях. ВIДЕО

Реактивна батрея 82-ої окремої десантно-штурмової бригади влучно відпрацювала по російських позиціях.

Відео бойової роботи оприлюднили на каналі Десантно-штурмових військ ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18284) знищення (7864) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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КрасунчиГи.
На 20 секунді вас чекає танець війсковослужбовця)
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26.07.2025 13:01 Відповісти
В заголовку є дата ?
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26.07.2025 13:14 Відповісти
 
 