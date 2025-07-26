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Реактивная батарея 82 ОДШБр точно отработала по российским позициям. ВИДЕО

Реактивная батрея 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады метко отработала по российским позициям.

Видео боевой работы обнародовали на канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20133) уничтожение (7551) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (64)


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КрасунчиГи.
На 20 секунді вас чекає танець війсковослужбовця)
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26.07.2025 13:01 Ответить
В заголовку є дата ?
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26.07.2025 13:14 Ответить
 
 