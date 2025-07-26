Реактивная батарея 82 ОДШБр точно отработала по российским позициям. ВИДЕО
Реактивная батрея 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады метко отработала по российским позициям.
Видео боевой работы обнародовали на канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
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