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Обугленные тела оккупантов тлеют среди поля после атаки "Птиц Мадяра". ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пилоты полка беспилотных систем "К-2" атаковали противника в зданиях, а также уничтожили их технику. ВИДЕО

армия РФ (20120) ликвидация (3864) Бровди Роберт Мадяр (30)


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Красивое ))).
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23.07.2025 23:29 Ответить
welldone із скоринкою для лисичок . Подане теплим, приправлене травичкою.
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23.07.2025 23:36 Ответить
Мадяр опять якихось задохликів укокошив. Хвилинка психологічної допомоги.
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23.07.2025 23:44 Ответить
Грільплац...
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23.07.2025 23:51 Ответить
 
 