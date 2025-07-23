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Обугленные тела оккупантов тлеют среди поля после атаки "Птиц Мадяра". ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.
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мальчиш-плохиш
показать весь комментарий23.07.2025 23:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Urs
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Андрій Лавриненко
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Юрист Правильный
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