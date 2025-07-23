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Обгорілі тіла окупантів тліють серед поля після атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Пілоти полку безпілотних систем "К-2" атакували противника в будівлях, а також знищили їхню техніку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18271) ліквідація (4255) Бровді Роберт Мадяр (31)


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Красивое ))).
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23.07.2025 23:29 Відповісти
welldone із скоринкою для лисичок . Подане теплим, приправлене травичкою.
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23.07.2025 23:36 Відповісти
Мадяр опять якихось задохликів укокошив. Хвилинка психологічної допомоги.
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23.07.2025 23:44 Відповісти
Грільплац...
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23.07.2025 23:51 Відповісти
Мільонери на відпочинку
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24.07.2025 00:21 Відповісти
Московітам, по заслузі!!
Кари, клятим окупантам, страшної кари!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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24.07.2025 00:25 Відповісти
Крайній вже https://www.google.com/search?client=opera&hs=lLm&sca_esv=21b8fdcecfe5527b&sxsrf=AE3TifMQ41Z8nDB8V2WvCZNSYGwZbWqJiQ:1753308149672&q=%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4u8Xr_dOOAxWkJxAIHSEhOQkQBSgAegQIEBAB аль денте..
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24.07.2025 01:03 Відповісти
 
 