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Обгорілі тіла окупантів тліють серед поля після атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.
Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
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