Пілоти полку безпілотних систем "К-2" атакували противника в будівлях, а також знищили їхню техніку. ВIДЕО
Бійці 20-го полку безпілотних систем "К-2" показали ураження російського озброєння та особового складу.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні замасковані в кущах стволи, ані хованки в підвалах не врятують росіян. Чимдуж тікати від дрона в останню мить — теж не варіант", — прокоментували відео у бригаді.
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