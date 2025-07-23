Пілоти полку безпілотних систем "К-2" атакували противника в будівлях, а також знищили їхню техніку. ВIДЕО

Бійці 20-го полку безпілотних систем "К-2" показали ураження російського озброєння та особового складу.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні замасковані в кущах стволи, ані хованки в підвалах не врятують росіян. Чимдуж тікати від дрона в останню мить — теж не варіант", — прокоментували відео у бригаді.

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