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Новини Відео Ситуація на фронті
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Пілоти полку безпілотних систем "К-2" атакували противника в будівлях, а також знищили їхню техніку. ВIДЕО

Бійці 20-го полку безпілотних систем "К-2" показали ураження російського озброєння та особового складу. 

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні замасковані в кущах стволи, ані хованки в підвалах не врятують росіян. Чимдуж тікати від дрона в останню мить — теж не варіант", — прокоментували відео у бригаді.

Дивіться: Оператори дронів 60 ОМБр ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися у лісі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18271) ліквідація (4250)


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