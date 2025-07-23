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Оператори дронів 60 ОМБр ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися у лісі. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону безпілотних систем "VIDARR" 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади ліквідували російських загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

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Автор: 

армія рф (18271) ліквідація (4250) 60 ОМБр (38)


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Не зовсім ліс, але все одне добре. Слава ЗСУ!
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23.07.2025 21:08 Відповісти
 
 