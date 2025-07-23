Оператори дронів 60 ОМБр ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися у лісі. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону безпілотних систем "VIDARR" 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади ліквідували російських загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.
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Luka Lukich #363772
показати весь коментар23.07.2025 21:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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