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Наші спецпризначенці одним боєприпасом ліквідували одразу п’ятьох російських загарбників. ВIДЕО

Спецпризначенці 1-го окремого загону ЦСП "Омега" продемонстрували унікальну точність, знищивши одним влучним скидом з дрона штурмову групу окупантів.

Про це повідомили на сторінці Центру спеціального призначення "Омега", інформує Цензор.НЕТ.

На відео, опублікованому бійцями, зафіксовано, як один боєприпас, скинутий з дрона, влучає точно в центр ворожої штурмової групи, ліквідуючи одразу п’ятьох загарбників

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили ворожий безпілотник, транспорт росіян, бронетехніку і мінометну позицію. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18261) ліквідація (4250)


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23.07.2025 18:33 Відповісти
а йому у відповідь - ПАРЛАМЕНТ 4 ТИЖНІ на морях , а умєров їде підписувати жорсткий МИР як анонсував спікер палати Д жонсон - теж відпустивши конгресменів у відпустку- ппоан хйла трампа про 50 днів в дії - СУКЮБЄЄВА РАДІЄ НЕПРКРИТО
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23.07.2025 18:35 Відповісти
Усі п'ятеро завмерли (здохли)? Як чудово.
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23.07.2025 18:33 Відповісти
Один залишився, а четверо почали швиденько розповзатися. Руки, ноги в наявності. Не думаю, що всі здохнуть. нажаль.
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23.07.2025 20:39 Відповісти
Під@р-страйк!!!
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23.07.2025 18:41 Відповісти
Страйк!
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23.07.2025 18:47 Відповісти
Попадання в "очко", ой - в десятку.....
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23.07.2025 18:50 Відповісти
 
 