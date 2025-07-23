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Наші спецпризначенці одним боєприпасом ліквідували одразу п’ятьох російських загарбників. ВIДЕО
Спецпризначенці 1-го окремого загону ЦСП "Омега" продемонстрували унікальну точність, знищивши одним влучним скидом з дрона штурмову групу окупантів.
Про це повідомили на сторінці Центру спеціального призначення "Омега", інформує Цензор.НЕТ.
На відео, опублікованому бійцями, зафіксовано, як один боєприпас, скинутий з дрона, влучає точно в центр ворожої штурмової групи, ліквідуючи одразу п’ятьох загарбників
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Наталия Гончар
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