Наші спецпризначенці одним боєприпасом ліквідували одразу п’ятьох російських загарбників. ВIДЕО

Спецпризначенці 1-го окремого загону ЦСП "Омега" продемонстрували унікальну точність, знищивши одним влучним скидом з дрона штурмову групу окупантів.

Про це повідомили на сторінці Центру спеціального призначення "Омега", інформує Цензор.НЕТ.

На відео, опублікованому бійцями, зафіксовано, як один боєприпас, скинутий з дрона, влучає точно в центр ворожої штурмової групи, ліквідуючи одразу п’ятьох загарбників

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