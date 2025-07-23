Наши спецназовцы одним боеприпасом ликвидировали сразу пятерых российских захватчиков. ВИДЕО
Спецназовцы 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега" продемонстрировали уникальную точность, уничтожив одним точным сбросом с дрона штурмовую группу оккупантов.
Об этом сообщили на странице Центра специального назначения "Омега", информирует Цензор.НЕТ.
На видео, опубликованном бойцами, зафиксировано, как один боеприпас, сброшенный с дрона, попадает точно в центр вражеской штурмовой группы, ликвидируя сразу пятерых захватчиков
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Наталия Гончар
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