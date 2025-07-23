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Наши спецназовцы одним боеприпасом ликвидировали сразу пятерых российских захватчиков. ВИДЕО

Спецназовцы 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега" продемонстрировали уникальную точность, уничтожив одним точным сбросом с дрона штурмовую группу оккупантов.

Об этом сообщили на странице Центра специального назначения "Омега", информирует Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном бойцами, зафиксировано, как один боеприпас, сброшенный с дрона, попадает точно в центр вражеской штурмовой группы, ликвидируя сразу пятерых захватчиков

Также смотрите: Воины 5 ОШБр уничтожили вражеский беспилотник, транспорт россиян, бронетехнику и минометную позицию. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20110) ликвидация (3864)


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23.07.2025 18:33 Ответить
а йому у відповідь - ПАРЛАМЕНТ 4 ТИЖНІ на морях , а умєров їде підписувати жорсткий МИР як анонсував спікер палати Д жонсон - теж відпустивши конгресменів у відпустку- ппоан хйла трампа про 50 днів в дії - СУКЮБЄЄВА РАДІЄ НЕПРКРИТО
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23.07.2025 18:35 Ответить
Усі п'ятеро завмерли (здохли)? Як чудово.
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23.07.2025 18:33 Ответить
Під@р-страйк!!!
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23.07.2025 18:41 Ответить
Страйк!
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23.07.2025 18:47 Ответить
Попадання в "очко", ой - в десятку.....
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23.07.2025 18:50 Ответить
 
 