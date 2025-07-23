Воины 5 ОШБр уничтожили вражеский беспилотник, транспорт россиян, бронетехнику и минометную позицию. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражеский беспилотник, транспорт россиян, бронетехнику и минометную позицию.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Диана Гуржий #552018
показать весь комментарий23.07.2025 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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