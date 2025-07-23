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Воины 5 ОШБр уничтожили вражеский беспилотник, транспорт россиян, бронетехнику и минометную позицию. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражеский беспилотник, транспорт россиян, бронетехнику и минометную позицию.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20110) уничтожение (7539) 5 ОШБр (126)


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23.07.2025 17:32 Ответить
 
 