РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11453 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
339 1

Пограничники уничтожили блиндажи, БМП-1, вражеские дроны, минометную позицию, антенну и пункт управления БпЛА. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении операторы РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли точечные удары по позициям оккупантов. В результате работы БпЛА уничтожено: 4 блиндажа, БМП-1, 2 вражеских дрона, минометную позицию, антенну и пункт управления FPV-дронами, автомобиль, замаскированный прицеп и бочку с ГСМ.

Есть подтвержденные потери среди личного состава противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны атаковали с помощью боеприпасов российских штурмовиков, которые скрывались в здании. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20110) Госпогранслужба (6698) уничтожение (7539)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Армія! Мова! Віра!
зелЄрмака, геть!
показать весь комментарий
23.07.2025 16:43 Ответить
 
 