Пограничники уничтожили блиндажи, БМП-1, вражеские дроны, минометную позицию, антенну и пункт управления БпЛА. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении операторы РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли точечные удары по позициям оккупантов. В результате работы БпЛА уничтожено: 4 блиндажа, БМП-1, 2 вражеских дрона, минометную позицию, антенну и пункт управления FPV-дронами, автомобиль, замаскированный прицеп и бочку с ГСМ.
Есть подтвержденные потери среди личного состава противника, сообщает Цензор.НЕТ.
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зелЄрмака, геть!