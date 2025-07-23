Прикордонники знищили бліндажі, БМП-1, ворожі дрони, мінометну позицію, антену та пункт керування БпЛА. ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали точкових ударів по позиціях окупантів. Унаслідок роботи БпЛА знищено: 4 бліндажі, БМП-1, 2 ворожі дрони, мінометну позицію, антену та пункт керування FPV-дронами, автівку, замаскований причіп і бочку з ПММ.
Є підтверджені втрати серед особового складу противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
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