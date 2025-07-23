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Прикордонники знищили бліндажі, БМП-1, ворожі дрони, мінометну позицію, антену та пункт керування БпЛА. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали точкових ударів по позиціях окупантів. Унаслідок роботи БпЛА знищено: 4 бліндажі, БМП-1, 2 ворожі дрони, мінометну позицію, антену та пункт керування FPV-дронами, автівку, замаскований причіп і бочку з ПММ.

Є підтверджені втрати серед особового складу противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18261) Держприкордонслужба ДПСУ (6262) знищення (7852)


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зелЄрмака, геть!
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23.07.2025 16:43 Відповісти
 
 