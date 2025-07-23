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Воїни 5 ОШБр знищили ворожий безпілотник, транспорт росіян, бронетехніку і мінометну позицію. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили ворожий безпілотник, транспорт росіян, бронетехніку і  мінометну позицію.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили бліндажі, БМП-1, ворожі дрони, мінометну позицію, антену та пункт керування БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18261) знищення (7852) 5 ОШБр (127)


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23.07.2025 17:32 Відповісти
 
 