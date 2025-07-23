Воїни 5 ОШБр знищили ворожий безпілотник, транспорт росіян, бронетехніку і мінометну позицію. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили ворожий безпілотник, транспорт росіян, бронетехніку і мінометну позицію.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Диана Гуржий #552018
показати весь коментар23.07.2025 17:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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