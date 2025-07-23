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Операторы дронов 60 ОМБр ликвидировали вражеских пехотинцев, которые прятались в лесу. ВИДЕО

Операторы дронов батальона беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали российских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал бригады.

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армия РФ (20110) ликвидация (3864) 60 ОМБр (38)


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Не зовсім ліс, але все одне добре. Слава ЗСУ!
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23.07.2025 21:08 Ответить
 
 