Операторы дронов 60 ОМБр ликвидировали вражеских пехотинцев, которые прятались в лесу. ВИДЕО

Операторы дронов батальона беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали российских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал бригады.

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