Операторы дронов 60 ОМБр ликвидировали вражеских пехотинцев, которые прятались в лесу. ВИДЕО
Операторы дронов батальона беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали российских захватчиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал бригады.
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Luka Lukich #363772
показать весь комментарий23.07.2025 21:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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