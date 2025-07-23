Пилоты полка беспилотных систем "К-2" атаковали противника в зданиях, а также уничтожили их технику. ВИДЕО
Бойцы 20-го полка беспилотных систем "К-2" показали поражение российского вооружения и личного состава.
Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.
"Ни замаскированные в кустах стволы, ни прятки в подвалах не спасут россиян. Вприпрыжку бежать от дрона в последний момент - тоже не вариант", - прокомментировали видео в бригаде.
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