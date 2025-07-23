РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13370 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
395 0

Пилоты полка беспилотных систем "К-2" атаковали противника в зданиях, а также уничтожили их технику. ВИДЕО

Бойцы 20-го полка беспилотных систем "К-2" показали поражение российского вооружения и личного состава.

Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни замаскированные в кустах стволы, ни прятки в подвалах не спасут россиян. Вприпрыжку бежать от дрона в последний момент - тоже не вариант", - прокомментировали видео в бригаде.

Смотрите: Операторы дронов 60 ОМБр ликвидировали вражеских пехотинцев, которые скрывались в лесу. ВИДЕО

армия РФ (20110) ликвидация (3864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 