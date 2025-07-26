Выдержала 4 попадания, но загорелась через 200 метров: Силы обороны уничтожили "Солнцепек" россиян. ВИДЕО

Пилот FPV-дрона батальона SIGNUM рассказал, как на Лиманском направлении вместе с расчетом поразил вражескую реактивную систему залпового огня "Солнцепек".

Соответствующее видео опубликовали на странице батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, сообщает Цензор.НЕТ.

Пилот FPV-дрона рассказал, что "Солнцепек" обнаружили еще на пути выдвижения.

"К сожалению, он успел заехать на огневую, выпустить свой боекомплект, но на дороге обратно к укрытию он был обнаружен в густом лесном массиве. Соответственно, координаты получены, мы вылетаем на поджигание и находим его уже без корректировки с воздуха. Обнаружив следы, мы подлетели к укрытию и увидели, что он снес просто собой молодые березы и, к сожалению, он уже был без пакета БК", - рассказал военный.

После четвертого поражения вражеский экипаж вернулся к машине и начал ее эвакуировать.

"На видео видно, как машина загорается и продолжает движение. Движение он продолжил буквально 200 метров и остановился", - сказал защитник.

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