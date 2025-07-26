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Выдержала 4 попадания, но загорелась через 200 метров: Силы обороны уничтожили "Солнцепек" россиян. ВИДЕО

Пилот FPV-дрона батальона SIGNUM рассказал, как на Лиманском направлении вместе с расчетом поразил вражескую реактивную систему залпового огня "Солнцепек".

Соответствующее видео опубликовали на странице батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, сообщает Цензор.НЕТ.

Пилот FPV-дрона рассказал, что "Солнцепек" обнаружили еще на пути выдвижения.

"К сожалению, он успел заехать на огневую, выпустить свой боекомплект, но на дороге обратно к укрытию он был обнаружен в густом лесном массиве. Соответственно, координаты получены, мы вылетаем на поджигание и находим его уже без корректировки с воздуха. Обнаружив следы, мы подлетели к укрытию и увидели, что он снес просто собой молодые березы и, к сожалению, он уже был без пакета БК", - рассказал военный.

После четвертого поражения вражеский экипаж вернулся к машине и начал ее эвакуировать.

"На видео видно, как машина загорается и продолжает движение. Движение он продолжил буквально 200 метров и остановился", - сказал защитник.

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Автор: 

армия РФ (20133) уничтожение (7551)


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26.07.2025 14:49 Ответить
Шана та повага екіпажам, які уразили вкрай небезпечний "Солнцепєк" ворога.
Цей успіх зберіг життя і здоровʼя багатьом побратимам.
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26.07.2025 15:01 Ответить
Ех, мало дронів! Гарно було б щоб усю ту купу русні, що попала в кадр, знищити...
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26.07.2025 15:16 Ответить
Дрони ******* зеленський та його шобла. 99%, що працювали волонтерськими дронами.
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26.07.2025 15:30 Ответить
Жаль что без боекомплекта была рванула бы красиво.
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26.07.2025 15:38 Ответить
 
 