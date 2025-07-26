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Украинские защитники отразили комбинированный штурм: уничтожены танки и пехота оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО
В районе Белогоровки на Северском направлении расчеты FPV и экипажи "Vampire" пограничного подразделения "Феникс" остановили массированную атаку врага. Оккупанты задействовали тяжелую технику. Результат - уничтожено 2 танка, бронированную машину, легковую машину.
Пехота пыталась рассеяться, но тщетно: убежать не удалось никому, сообщает Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.07.2025 15:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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