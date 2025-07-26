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Украинские защитники отразили комбинированный штурм: уничтожены танки и пехота оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

В районе Белогоровки на Северском направлении расчеты FPV и экипажи "Vampire" пограничного подразделения "Феникс" остановили массированную атаку врага. Оккупанты задействовали тяжелую технику. Результат - уничтожено 2 танка, бронированную машину, легковую машину.

Пехота пыталась рассеяться, но тщетно: убежать не удалось никому, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20133) Госпогранслужба (6701) уничтожение (7551)


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26.07.2025 15:30 Ответить
 
 