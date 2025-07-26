Нацгвардейцы бригады "Спартан" сожгли склад БК и укрытия оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Россияне пытаются обустраивать укрытия и склады боекомплекта в полях и разрушенных поселках на Покровском направлении. Наша аэроразведка обнаруживает цели, а операторы БПЛА наносят сокрушительные удары.
Поэтому бойцы 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан" сожгли склад БК и укрытия оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
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