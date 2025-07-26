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Нацгвардейцы бригады "Спартан" сожгли склад БК и укрытия оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Россияне пытаются обустраивать укрытия и склады боекомплекта в полях и разрушенных поселках на Покровском направлении. Наша аэроразведка обнаруживает цели, а операторы БПЛА наносят сокрушительные удары.

Поэтому бойцы 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан" сожгли склад БК и укрытия оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники отбили комбинированный штурм: уничтожены танки и пехота оккупантов на Сиверском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20133) ликвидация (3873) Национальная гвардия (2193)


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Молодці наші Воїни !!
Честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.07.2025 16:46 Ответить
Поки Захисники України, боронять державу від окупанта з московії, бариги з урядового кварталу, під орудою стефанчуків+зеленського та групи осіб з Будинку Уряду, барижать на крові гешефтами та знищують НАБУ і САП, прикриваючись, війною московитів!!! Шифери, міндіч, чернишов, та ще добра сотня служок- бариг на крові, тікають з України з грошима- безперешкодно, награбувавшись, під чАс кривавої, московської війни проти України!
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26.07.2025 16:49 Ответить
Спалить моЦкву к ******.
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26.07.2025 16:58 Ответить
 
 