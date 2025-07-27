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Дом с оккупантами сложился, как карточный, после атаки дрона-камикадзе. ВIДЕО

Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны, обнаружив вражеский дрон, не стали его сбивать, а проследили, куда он приземлится, что позволило уничтожить всю вражескую позицию вместе с операторами.

Об этом сообщили на странице 34-й ОБрБО, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нацгвардейцы бригады "Спартан" сожгли склад БК и укрытия оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) ВМС (1501) уничтожение (7560)


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Топ комментарии
+6
В Турции опробовали самую мощную в истории страны неядерную авиабомбу GAZAP с термобарическим зарядом весом около тонны.
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27.07.2025 11:04 Ответить
+4
https://youtu.be/ftSDo2Armr4?si=ZSvYLgwtuPV7PsSN
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27.07.2025 11:14 Ответить
+3
Розклався, а не склався
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27.07.2025 10:48 Ответить
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Розклався, а не склався
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27.07.2025 10:48 Ответить
В Турции опробовали самую мощную в истории страны неядерную авиабомбу GAZAP с термобарическим зарядом весом около тонны.
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27.07.2025 11:04 Ответить
https://youtu.be/ftSDo2Armr4?si=ZSvYLgwtuPV7PsSN
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27.07.2025 11:14 Ответить
ну не склався, але думаю таки ту мерзоту там привалило, якщо не розірвало
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27.07.2025 11:54 Ответить
98% впевнений що не жильці. В замкнутому просторі ударна хвиля це на порядок страшніша, ніж коли ти сам в приміщенні а вибух десь за забором , за воротами.
А ще й зверху це все посипалося, і диму і пилу повно - під завалом не буде чим дихати
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27.07.2025 13:25 Ответить
Хоч глибоко не закопав але "здоров'я їм підпортив" ))))
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27.07.2025 13:17 Ответить
Але на ТОТ ще живуть люди нажаль .
Хтось через безвихідь, хтось через медстраховку та пенсійні виплати.
Гадаю більше половини ненавидять і тіх і тіх бо "хочєтся міра і вопщє".
Звичайно зе-шмаркля не думало як евакуювати людей і як їх зараз рятувати.
Повірте, важко залишатись патріотом, коли все навколо вибухає бо орки поруч живуть і ти пам'ятаєш хто здав мости, чонгар, дороги, рощмінування і все
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27.07.2025 13:21 Ответить
Ти дебіл ?
«Зе-шмаркля не думало як евакуювати людей» Тих людей котрі потім на Кацап ТВ розповідають як їх утискали за «русский язык» та дякують кацапам що вони їх «звільнили» ?
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27.07.2025 13:39 Ответить
пан пшеполяк не знає етикєту? Що за хамство?
Може в бан підеш?? Оно двері, оно на the
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27.07.2025 13:41 Ответить
Тому що достал совковий підхід: держава для мене потрібна все зробити а я буду сидіти на дупі і звинувачувати всіх. Хочешь щось зробити, то роби !
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27.07.2025 13:58 Ответить
А тебе хто утискав що ти аж в Польші опинився і зареєструвався на Цензорі в грудні 2022 року? Як ти туди взагалі потрапив? "Волонтером" через "шлях"? Ти тепер себе вважаєш кмітливим і "успішним", але мабуть майно, яке ти продати не можеш, ще в Україні лишилось...
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27.07.2025 18:57 Ответить
Ну бачиш який ти розумний. Візьми з полиці пиріжок.
А до Польщі я потрапив 10 років тому. Україна тоді була не в змозі відстояти Донбас і я переїхав до Маріуполя і зіткнувся з «українцями» які в три рази підняли плату за житло, називали нас сепарами, а зараз розповідають як кацапія відбудовує Маріуполь і як все у них гарно.
Тоді я остаточно зрозумів що тільки від мене залежить де мені жити і що мені робити. І тоді я зробив свій вибір.
Сподіваюсь зараз ти розумієш чому я так написав про тих хто живе зоні боїв. Бо більшість з них так як і в Маріуполі чекають на «руський мир».
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27.07.2025 20:26 Ответить
Налякав точно.
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27.07.2025 13:53 Ответить
Хазяї будинку мабуть ворожих дроноводів чаєм пригощали замість отрути для щурів. А може і не так. Бо зна, як воно було, чого вже не має бути.
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27.07.2025 15:08 Ответить
 
 