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Дом с оккупантами сложился, как карточный, после атаки дрона-камикадзе. ВIДЕО
Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны, обнаружив вражеский дрон, не стали его сбивать, а проследили, куда он приземлится, что позволило уничтожить всю вражескую позицию вместе с операторами.
Об этом сообщили на странице 34-й ОБрБО, передает Цензор.НЕТ.
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+6 Alik Krass
показать весь комментарий27.07.2025 11:04 Ответить Ссылка
+4 Alik Krass
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+3 Перехватчик
показать весь комментарий27.07.2025 10:48 Ответить Ссылка
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А ще й зверху це все посипалося, і диму і пилу повно - під завалом не буде чим дихати
Хтось через безвихідь, хтось через медстраховку та пенсійні виплати.
Гадаю більше половини ненавидять і тіх і тіх бо "хочєтся міра і вопщє".
Звичайно зе-шмаркля не думало як евакуювати людей і як їх зараз рятувати.
Повірте, важко залишатись патріотом, коли все навколо вибухає бо орки поруч живуть і ти пам'ятаєш хто здав мости, чонгар, дороги, рощмінування і все
«Зе-шмаркля не думало як евакуювати людей» Тих людей котрі потім на Кацап ТВ розповідають як їх утискали за «русский язык» та дякують кацапам що вони їх «звільнили» ?
Може в бан підеш?? Оно двері, оно на the
А до Польщі я потрапив 10 років тому. Україна тоді була не в змозі відстояти Донбас і я переїхав до Маріуполя і зіткнувся з «українцями» які в три рази підняли плату за житло, називали нас сепарами, а зараз розповідають як кацапія відбудовує Маріуполь і як все у них гарно.
Тоді я остаточно зрозумів що тільки від мене залежить де мені жити і що мені робити. І тоді я зробив свій вибір.
Сподіваюсь зараз ти розумієш чому я так написав про тих хто живе зоні боїв. Бо більшість з них так як і в Маріуполі чекають на «руський мир».