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Спецназовцы СБУ уничтожили 16 танков, 21 ББМ, 75 РСЗО и еще 22 системы ПВО россиян всего за 2 недели. ВIДЕО
Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожают беспилотники и технику врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, всего через две недели воины ЦСО "А" СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:
- 16 танков;
- 21 ББМ;
- 75 артиллерийских систем и РСЗО;
- 22 системы ПВО;
- 17 средств РЭБ/РЭР;
- 577 единиц автотранспорта;
- 80 БпЛА и 308 антенн связи;
- 789 вражеских позиций и укреплений;
- 15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.
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Ярослав Кийко
показать весь комментарий27.07.2025 12:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий27.07.2025 11:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий27.07.2025 12:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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