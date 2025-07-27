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Спецназовцы СБУ уничтожили 16 танков, 21 ББМ, 75 РСЗО и еще 22 системы ПВО россиян всего за 2 недели. ВIДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожают беспилотники и технику врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, всего через две недели воины ЦСО "А" СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами поразили:

  • 16 танков;
  • 21 ББМ;
  • 75 артиллерийских систем и РСЗО;
  • 22 системы ПВО;
  • 17 средств РЭБ/РЭР;
  • 577 единиц автотранспорта;
  • 80 БпЛА и 308 антенн связи;
  • 789 вражеских позиций и укреплений;
  • 15 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.

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Автор: 

армия РФ (20152) СБУ (20238) уничтожение (7560)


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Нехай для початку він розповість, як і за чиєю вказівкою врятував Коломойського від американської в'язниці. Дуже цікаво буде послухати.
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27.07.2025 12:44 Ответить
Ніколи не розумів і, мабуть, вже не зрозумію цю статистику - "за 2 тижні". Про що вона? Для чого і для кого? Можу ще зрозуміти - "за добу", "за тиждень", "за місяць", "за рік"..., але не "за 2 тижні". (
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27.07.2025 11:46 Ответить
Пошкодити і знищити-це дві велики різниці..
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27.07.2025 12:35 Ответить
 
 