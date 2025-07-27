Бойцы 60 ОМБр запечатлели неудачное самоубийство оккупанта на Лиманском направлении фронта. ВIДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады на Лиманском направлении фронта сняли неудачное самоубийство оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, россиянин выстрелил себе в голову, но ему удалось только разорвать себе лицо.

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