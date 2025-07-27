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Бойцы 60 ОМБр запечатлели неудачное самоубийство оккупанта на Лиманском направлении фронта. ВIДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады на Лиманском направлении фронта сняли неудачное самоубийство оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, россиянин выстрелил себе в голову, но ему удалось только разорвать себе лицо.

Также смотрите: Спецназовцы СБУ уничтожили 16 танков, 21 ББМ, 75 РСЗО и еще 22 системы ПВО россиян всего за 2 недели. ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) самоубийство (1020) 60 ОМБр (40)


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Топ комментарии
+14
Правильно, лучше помучаться а то как-то неинтересно...
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27.07.2025 12:21 Ответить
+10
Вдома сімя розстроїтся, так близько було до нової лади каліна
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27.07.2025 12:18 Ответить
+9
Гарнюня....
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27.07.2025 12:15 Ответить
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Останій патрон? - ******
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27.07.2025 12:08 Ответить
Гайморит лікував
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27.07.2025 14:55 Ответить
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27.07.2025 12:12 Ответить
Гарнюня....
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27.07.2025 12:15 Ответить
Вдома сімя розстроїтся, так близько було до нової лади каліна
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27.07.2025 12:18 Ответить
так це може бути рекрут з окупованого донбасу, а там навряд чи щось таке видають..
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27.07.2025 16:55 Ответить
Правильно, лучше помучаться а то как-то неинтересно...
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27.07.2025 12:21 Ответить
"Если долго мучиться, то что нибудь получиться"

.
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27.07.2025 14:16 Ответить
А кто сказал, что после выстрела, который полностью снес морду лица, он проживет больше, чем 10-15 минут? Почему неудавшееся самоубийство? Странный заголовок
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27.07.2025 12:28 Ответить
Хто знає, можливо він і виживе, бо те, що у них називається мізками, залишилося не ушкодженим. Чи можна буде те назвати життям? ХЗ. Думаю, що якщо сам не помре, то "сослуживці" дострелять.

Про "Странный заголовок". Це називається "Мистецтво заголовка".
https://imi.org.ua/monitorings/mystetstvo-zagolovka-proty-zhurnalistyky-i54329 "Мистецтво заголовка" проти журналістики
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27.07.2025 13:16 Ответить
Без обличчя?
Зате в покер буде добре грати, ніхто не здогадається які має карти
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27.07.2025 12:34 Ответить
Грати він може лише в пяницю, або в очко
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27.07.2025 12:51 Ответить
І то,якщо буде мухлювати,то до порваного обличчя додастця ще й порвана жопа.
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27.07.2025 13:13 Ответить
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27.07.2025 13:31 Ответить
Тепер треба Цитропак Дарниця десь шукати , бляха
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27.07.2025 13:08 Ответить
Был такой ХАМский деятель Кравченко, так тот 2 раза себе в бестолковку шмальнул.
Так что ждём и здесь 2 серию.
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27.07.2025 13:10 Ответить
Якщо виживе - буде засуджений за "самострєл".
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27.07.2025 13:17 Ответить
А шо,гранати не було?Ех,Ваня...
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27.07.2025 13:17 Ответить
Эта ретипити... репітіція!
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27.07.2025 13:21 Ответить
Не вистачило навіть розуму здатися в полон, у голові лише спрацювала пропаганда солов'їного посліду
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27.07.2025 13:34 Ответить
нехай краще стріляються
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27.07.2025 20:24 Ответить
Рукожопі хасапи....засрелитися не вміють...
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27.07.2025 13:46 Ответить
Пора уже привлекать в политику новые лица.
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27.07.2025 13:47 Ответить
Тому і дав Трамп, ще 50 днів прутню, щоб московіти покращили навички самоліквідаці, бо, аж ні к чорту, це не годиться!! Якесь аматорство, за гроші московитів!
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27.07.2025 15:01 Ответить
Його подельник прийде добье прикладом.
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27.07.2025 15:24 Ответить
Как сказал на днях командир РДК что россиянину по фигу что своя жизнь что чужая.
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27.07.2025 15:28 Ответить
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27.07.2025 15:30 Ответить
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27.07.2025 16:09 Ответить
Якщо дві частини скрутити болтом получиться орден. Думаю кацапи ******** цю ідею... "Вєтєран мясниз штурмов" - звучить епічно.
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27.07.2025 19:18 Ответить
Але він намагався.
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27.07.2025 15:41 Ответить
куля пройшла навиліт, пороховими газами розірвало шкіру..
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27.07.2025 16:51 Ответить
Ой боля боля боля ...
Бреше падаль оркам не болит
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27.07.2025 18:51 Ответить
Кацапи- зомбі дегенерати. Уявіть яке життя на Засрашці та яка їх рабська натура що вони лізуть й стріляються замість того щоб повстати, скинути ***** та його режим та жити нормально з газу та нафти як Ємірати чи ще хтось, у мирі з світом.
Кацапи - раби дегенерати.
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27.07.2025 21:30 Ответить
 
 