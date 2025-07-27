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Бойцы 60 ОМБр запечатлели неудачное самоубийство оккупанта на Лиманском направлении фронта. ВIДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады на Лиманском направлении фронта сняли неудачное самоубийство оккупанта.
Как информирует Цензор.НЕТ, россиянин выстрелил себе в голову, но ему удалось только разорвать себе лицо.
Топ комментарии
+14 Серый Вовк
показать весь комментарий27.07.2025 12:21 Ответить Ссылка
+10 Andriy Oshust
показать весь комментарий27.07.2025 12:18 Ответить Ссылка
+9 Oxa Ogel
показать весь комментарий27.07.2025 12:15 Ответить Ссылка
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Про "Странный заголовок". Це називається "Мистецтво заголовка".
https://imi.org.ua/monitorings/mystetstvo-zagolovka-proty-zhurnalistyky-i54329 "Мистецтво заголовка" проти журналістики
Зате в покер буде добре грати, ніхто не здогадається які має карти
Так что ждём и здесь 2 серию.
Бреше падаль оркам не болит
Кацапи - раби дегенерати.