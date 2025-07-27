Воины 53 ОМБр уничтожили 4 российских разведывательных беспилотника — 3 "SuperCam" и "Орлан" в Лиманском районе. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника - три "SuperCam" и один "Орлан", которые пытались вести воздушную разведку.
Об этом сообщили на странице батальона "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий27.07.2025 14:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oigen Pat
показать весь комментарий27.07.2025 18:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль