РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9372 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
794 2

Воины 53 ОМБр уничтожили 4 российских разведывательных беспилотника — 3 "SuperCam" и "Орлан" в Лиманском районе. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника - три "SuperCam" и один "Орлан", которые пытались вести воздушную разведку.

Об этом сообщили на странице батальона "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 60 ОМБр сняли неудачное самоубийство оккупанта на Лиманском направлении фронта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) уничтожение (7560) 53 отдельная механизированная бригада (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.07.2025 14:04 Ответить
Чотєнько, заходимо з фоста ❤️
показать весь комментарий
27.07.2025 18:35 Ответить
 
 