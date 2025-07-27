Воины 53 ОМБр уничтожили 4 российских разведывательных беспилотника — 3 "SuperCam" и "Орлан" в Лиманском районе. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника - три "SuperCam" и один "Орлан", которые пытались вести воздушную разведку.

Об этом сообщили на странице батальона "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.

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