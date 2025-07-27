Силы обороны отразили механизированный штурм, уничтожив танк, БМП, а также 38 оккупантов в Запорожье.. ВИДЕО

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады показали видео неудачной попытки механизированного штурма, который российские войска совершили в зоне ответственности бригады на Запорожском направлении.

Соответствующее видео обнародовали на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах - уничтожение техники и живой силы противника еще на подступах к позициям. В первые минуты боя подразделения 118-й остановили атаку, разбив передовую волну.

Противник бросил в бой танк, четыре БМП и семь багги. В первые минуты столкновения уничтожены:

1 танк,

3 БМП,

4 багги,

а также 38 оккупантов, еще трое - ранены.

Несмотря на то, что пехота 118-й вступала в бой, ни одного раненого с нашей стороны не было.

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