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Силы обороны отразили механизированный штурм, уничтожив танк, БМП, а также 38 оккупантов в Запорожье.. ВИДЕО

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады показали видео неудачной попытки механизированного штурма, который российские войска совершили в зоне ответственности бригады на Запорожском направлении.

Соответствующее видео обнародовали на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах - уничтожение техники и живой силы противника еще на подступах к позициям. В первые минуты боя подразделения 118-й остановили атаку, разбив передовую волну.

Противник бросил в бой танк, четыре БМП и семь багги. В первые минуты столкновения уничтожены:

  • 1 танк,
  • 3 БМП,
  • 4 багги,
  • а также 38 оккупантов, еще трое - ранены.

Несмотря на то, что пехота 118-й вступала в бой, ни одного раненого с нашей стороны не было.

Смотрите: Воины 53 ОМБр уничтожили 4 российских разведывательных беспилотника - 3 "SuperCam" и "Орлан" на Лиманщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) уничтожение (7560)


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гарно, слава ЗСУ!
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27.07.2025 15:42 Ответить
Оце я розумію, знищено так знищено!
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27.07.2025 15:56 Ответить
Дуже гарно, одне питання, а коли кідари не штурмують ми свої теріторії потроху звільняємо, чи йде повторення 2014 року, теріторії втратили й тримаємо де прийшлося?
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27.07.2025 16:11 Ответить
Відповідь проста: провокаторчики дуже добре бачать і коментують новини, де ми щось втрачаємо та взагалі не помічають новин, де "ЗСУ звільнило" чи "ССО зайшло в тил і знищило кацапів, захопило полонених", чи "захоплено позицію, покращено тактичний стан батальйону". Хєр зна чому. Чи то дурненькі, чи то рука товарища майора в дупі не дозволяє такі новини помічати.
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27.07.2025 18:44 Ответить
шо це за "танк" такий? гібрид т-55 і т-62?
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27.07.2025 19:11 Ответить
Лізуть, скОти...
А 118-тій - респект та уважуха!!!)
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27.07.2025 19:15 Ответить
 
 