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Силы обороны отразили механизированный штурм, уничтожив танк, БМП, а также 38 оккупантов в Запорожье.. ВИДЕО
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады показали видео неудачной попытки механизированного штурма, который российские войска совершили в зоне ответственности бригады на Запорожском направлении.
Соответствующее видео обнародовали на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах - уничтожение техники и живой силы противника еще на подступах к позициям. В первые минуты боя подразделения 118-й остановили атаку, разбив передовую волну.
Противник бросил в бой танк, четыре БМП и семь багги. В первые минуты столкновения уничтожены:
- 1 танк,
- 3 БМП,
- 4 багги,
- а также 38 оккупантов, еще трое - ранены.
Несмотря на то, что пехота 118-й вступала в бой, ни одного раненого с нашей стороны не было.
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А 118-тій - респект та уважуха!!!)