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Воїни 5 ОШБр знищили укриття, замасковані мотоцикли, мінометну позицію та автомобіль окупантів. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили укриття з живою силою противника, замасковані мотоцикли, мінометну позицію та автомобіль окупантів.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18303) ліквідація (4266) 5 ОШБр (131)


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Слава ЗСУ!

Твердої руки вам, хлопці і дівчата!
Смерть кацапам!

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28.07.2025 17:18 Відповісти
Руся, ти де? А я тебе бачу, ****!
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28.07.2025 17:21 Відповісти
 
 