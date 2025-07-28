Воїни 5 ОШБр знищили укриття, замасковані мотоцикли, мінометну позицію та автомобіль окупантів. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили укриття з живою силою противника, замасковані мотоцикли, мінометну позицію та автомобіль окупантів.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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